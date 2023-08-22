Остин Ривз признался, что пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс»

Атакующий защитник « » ответил на вопрос о том, пытается ли он переманить кого-то из партнеров по сборной США в лос-анджелесский клуб.

«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – цитирует Ривза The Athletic.

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