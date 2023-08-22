Остин Ривз признался, что пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс»
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос о том, пытается ли он переманить кого-то из партнеров по сборной США в лос-анджелесский клуб.
«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – цитирует Ривза The Athletic.
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хотя стойте...
какая вообще сейчас ценность у ДиЛо на рынке? защищённый пик второго раунда хоть кто-нибудь даст?