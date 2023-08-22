Остин Ривз признался, что пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс»

Теги Лейкерс сборная США НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос о том, пытается ли он переманить кого-то из партнеров по сборной США в лос-анджелесский клуб.

«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – цитирует Ривза The Athletic.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Ответ Artur Prokopchuk
он же понимает, что если кто-то из его партнеров по сборной захочет перейти в ЛАЛ, то Ривз - это важный актив, который будут требовать от ЛАЛ ? Поэтому Ривз может подработать ГМ, но рискует уехать из солнечного ЛА
Ривс просто обменяет Леброна на кого нибудь из них
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiffusedLight
Ответ Artur Prokopchuk
он же понимает, что если кто-то из его партнеров по сборной захочет перейти в ЛАЛ, то Ривз - это важный актив, который будут требовать от ЛАЛ ? Поэтому Ривз может подработать ГМ, но рискует уехать из солнечного ЛА
для этого есть Д’Анджело Расселл так-то
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mephist13
Ответ DiffusedLight
для этого есть Д’Анджело Расселл так-то
а почему нет? Миннесота наверняка будет рада получить ДиЛо в пару к другану Таунсу, может, потом и Букер подъедет, чтобы новое супер-трио организовать.
хотя стойте...

какая вообще сейчас ценность у ДиЛо на рынке? защищённый пик второго раунда хоть кто-нибудь даст?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий