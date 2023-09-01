Стив Керр: «Я совсем не против того, чтобы американцы играли за другие сборные»

Теги сборная США НБА Стив Керр Рондэй Холлис-Джефферсон Томас Уолкап Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что не считает проблемой натурализацию американских баскетболистов и их выступление в составе других сборных.

«Я совсем не против того, чтобы американцы играли за другие сборные. Это отличная возможность для ребят предстать на этом уровне.

Кажется, в каждой команде, против которой мы выходили, было по одному американцу в составе. Это правило ФИБА, у нас нет с этим проблем. Я рад, что у парней есть такая возможность», – заявил Керр.

На групповом этапе ЧМ-2023 против США играли Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания) и Томас Уолкап (Греция).

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2 комментария

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xamer 9
Тут не хватает ремарки: не против, но при условии, что ранее в других сборных эти игроки не играли. Тут вон Клэй решил: «с США взял олимпиаду, теперь пора бы и за Багамы попылить.» - такого быть не должно
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+10
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tu-tang
Натурализация полный бред. Дождемся, что Саудовская Аравия после футбола возьмется за баскет. Накупит себе топовых НБАшников для сборной. Денег хватит.
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0
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