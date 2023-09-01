Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что не считает проблемой натурализацию американских баскетболистов и их выступление в составе других сборных.

«Я совсем не против того, чтобы американцы играли за другие сборные. Это отличная возможность для ребят предстать на этом уровне.

Кажется, в каждой команде, против которой мы выходили, было по одному американцу в составе. Это правило ФИБА, у нас нет с этим проблем. Я рад, что у парней есть такая возможность», – заявил Керр.

На групповом этапе ЧМ-2023 против США играли (Иордания) и Томас Уолкап (Греция).

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – важнейший турнир в память о матери