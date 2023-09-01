Остин Ривз: «Все, что со мной произошло в этом году, вполне заслуженно»

Теги Лейкерс сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз считает, что заслужил успех, которого он добился в этом году.

«Мягко говоря, этот год был потрясающим для меня и моей семьи. Много хорошего произошло. Но мне кажется, что все это вполне заслужено. У меня такое чувство, будто я всю жизнь работал ради этого. 

Я никогда не срезал путь, всегда шел трудным путем. И наконец-то я вознагражден за все, что вложил», – сказал Ривз.

Ривз получил продление контракта на 56 миллионов долларов и именные кроссовки от Rigorer, а также вызван в сборную США для участия в ЧМ-2023.

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4 комментария

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Вячеслав Лобачев
однозначно заслужил, пахарь!
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Грэг Форстер
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твою б философию в пустые бошки бени и этого... ну вообщем толстого бладуна с орлеана нового, но баскет. талант редко совмещается с разумом.
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Максим Максимов
Красачик https://youtu.be/B_TTt2II1WE?si=xCHSBSm5TWO-cjVK
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leon01
Согласен, засветился, 14 лямов в год , ты на щите)
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