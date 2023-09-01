Остин Ривз: «Все, что со мной произошло в этом году, вполне заслуженно»
Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз считает, что заслужил успех, которого он добился в этом году.
«Мягко говоря, этот год был потрясающим для меня и моей семьи. Много хорошего произошло. Но мне кажется, что все это вполне заслужено. У меня такое чувство, будто я всю жизнь работал ради этого.
Я никогда не срезал путь, всегда шел трудным путем. И наконец-то я вознагражден за все, что вложил», – сказал Ривз.
Ривз получил продление контракта на 56 миллионов долларов и именные кроссовки от Rigorer, а также вызван в сборную США для участия в ЧМ-2023.
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