Тайриз Халибертон: «В других сборных парни играют друг с другом на протяжении всей карьеры. Мы в США разбираемся со всем на лету»

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибертон назвал важное отличие между американской командой и ее соперниками по чемпионату мира-2023.

«В других сборных парни играют друг с другом на протяжении всей карьеры, годами. Мы же собираемся за 2-3 недели до начала турнира. Но да, мы более или менее знакомы друг с другом благодаря тому, что часто встречаемся на площадке.

Это большая разница. Здорово, когда вы играете вместе, знаете, что любят ваши товарищи по команде: где им удобнее всего получать мяч, что они умеют лучше всего. С одной стороны, играть с чистого листа – это вызов, но это и интересно тоже. Нам не нужно быть вместе годами, мы разбираемся со всем на лету, это увлекательно. Для всех нас это вызов», – заявил .

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