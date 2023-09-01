У Энтони Эдвардса было 0 очков в 1-й половине матча с Черногорией. Во второй – 17 при 7 из 11 с игры

Теги Миннесота сборная США НБА видео сборная Черногории Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Сборная США в пятницу победила команду Черногории в стартовом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 85:73.

Самым результативным в составе американцев оказался защитник Энтони Эдвардс, набравший 17 очков.

В первой половине встречи у баскетболиста «Миннесоты» было 0 очков при 0 из 5 с игры. Во второй – 17 очков при 7 из 11 с игры.

За 27 минут Энтони также записал на свой счет 3 подбора и 2 перехвата.

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3 комментария

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Владимир Катасонов
Вовремя собраться это тоже надо уметь
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VKing24
Вовремя включился, близкая игра была
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Свежий
Не хватает стабильности, вроде смотришь на него и думаешь, что парень настоящего звездного уровня, но пока нет, нужно прогрессировать.
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