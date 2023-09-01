Сборная США в пятницу победила команду Черногории в стартовом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 85:73.

Самым результативным в составе американцев оказался защитник , набравший 17 очков.

В первой половине встречи у баскетболиста «Миннесоты» было 0 очков при 0 из 5 с игры. Во второй – 17 очков при 7 из 11 с игры.

За 27 минут Энтони также записал на свой счет 3 подбора и 2 перехвата.

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