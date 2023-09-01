Владелец « » Джо Лэйкоб стал гостем подкаста The TK Show от The Athletic, где пролил свет на будущее в команде атакующего защитника .

Лэйкоба спросили, ожидает ли он, что Томпсон останется в команде.

«Да.

Послушайте, у нас были очень короткие переговоры с его агентом, но все пока на очень и очень ранней стадии. Мы все еще приспосабливаемся, пытаемся понять, какова наша финансовая ситуация, сколько у нас свободного места под потолком», – сказал Лэйкоб.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ