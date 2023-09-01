Джо Лэйкоб: «Хотим сохранить Клэя Томпсона, но все пока на очень и очень ранней стадии»

Теги Голден Стэйт НБА Джо Лэйкоб Клэй Томпсон Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб стал гостем подкаста The TK Show от The Athletic, где пролил свет на будущее в команде атакующего защитника Клэя Томпсона.

Лэйкоба спросили, ожидает ли он, что Томпсон останется в команде.

«Да.

Послушайте, у нас были очень короткие переговоры с его агентом, но все пока на очень и очень ранней стадии. Мы все еще приспосабливаемся, пытаемся понять, какова наша финансовая ситуация, сколько у нас свободного места под потолком», – сказал Лэйкоб.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев

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k_terekhov
Ответ totocash
как бы мы не любили клэя, свой контракт он уже получил. гсв 2 года его поддерживали пока он был травмирован. все же клэй до травмы и после это не одно и тоже, лучше он уже не станет. 120на4 будет вполне справедливо. хотя учитывая сколько дали пулу в прошлом сезоне, не удивлюсь нечему.
120/4 - лютая переплата, даже за Клэя в его текущем состоянии. 50/2 или 100/4 с опцией команды было бы идеально
+13
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totocash
как бы мы не любили клэя, свой контракт он уже получил. гсв 2 года его поддерживали пока он был травмирован. все же клэй до травмы и после это не одно и тоже, лучше он уже не станет. 120на4 будет вполне справедливо. хотя учитывая сколько дали пулу в прошлом сезоне, не удивлюсь нечему.
+12
-4
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Антон Нестеренко
Ответ totocash
как бы мы не любили клэя, свой контракт он уже получил. гсв 2 года его поддерживали пока он был травмирован. все же клэй до травмы и после это не одно и тоже, лучше он уже не станет. 120на4 будет вполне справедливо. хотя учитывая сколько дали пулу в прошлом сезоне, не удивлюсь нечему.
Вроде и да, все заслуженное уже получено, но.
Потолок растет и растет - в сезоне 24/25 уже можно закладывать 150м на него. Я бы предположил идеальным контракт на два года (чтобы окончание совпало с Карри) и понижением зп на второй год. Тогда можно дать 30 в первый, отчислить Крыса Пола и ничего не потерять. И 25-27 во второй, что будет даже не 1/6 платежки по тем деньгам.
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kondratiy
«... Мы все еще приспосабливаемся, пытаемся понять, какова наша финансовая ситуация, сколько у нас свободного места под потолком», – сказал Лэйкоб.

Есть подозрение, что он сказал немного по-другому:
"Мы всё ещё не можем отойти от того, что по финансовым тратам оказались впереди всей лиги на световые годы и пытаемся понять, сколько сможем выдержать, чтобы окончательно не разориться."
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ЮАГ
Ответ kondratiy
«... Мы все еще приспосабливаемся, пытаемся понять, какова наша финансовая ситуация, сколько у нас свободного места под потолком», – сказал Лэйкоб. Есть подозрение, что он сказал немного по-другому: "Мы всё ещё не можем отойти от того, что по финансовым тратам оказались впереди всей лиги на световые годы и пытаемся понять, сколько сможем выдержать, чтобы окончательно не разориться."
Да, у них не много свободного места под потолком...)
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