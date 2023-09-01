Джо Лэйкоб: «Хотим сохранить Клэя Томпсона, но все пока на очень и очень ранней стадии»
Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб стал гостем подкаста The TK Show от The Athletic, где пролил свет на будущее в команде атакующего защитника Клэя Томпсона.
Лэйкоба спросили, ожидает ли он, что Томпсон останется в команде.
«Да.
Послушайте, у нас были очень короткие переговоры с его агентом, но все пока на очень и очень ранней стадии. Мы все еще приспосабливаемся, пытаемся понять, какова наша финансовая ситуация, сколько у нас свободного места под потолком», – сказал Лэйкоб.
В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.
В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
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Потолок растет и растет - в сезоне 24/25 уже можно закладывать 150м на него. Я бы предположил идеальным контракт на два года (чтобы окончание совпало с Карри) и понижением зп на второй год. Тогда можно дать 30 в первый, отчислить Крыса Пола и ничего не потерять. И 25-27 во второй, что будет даже не 1/6 платежки по тем деньгам.
Есть подозрение, что он сказал немного по-другому:
"Мы всё ещё не можем отойти от того, что по финансовым тратам оказались впереди всей лиги на световые годы и пытаемся понять, сколько сможем выдержать, чтобы окончательно не разориться."