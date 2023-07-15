Джо Лэйкоб: «Нам бы хотелось, чтобы Карри, Грин и Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз»

Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что настроен оптимистично по поводу продления контракта с атакующим защитником .

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы , и Клэй Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз».

Это моя задача, наша задача, и я думаю, что это с большой вероятностью произойдет», – сказал Лэйкоб.

В контракте Томпсона остался последний год, за который он заработает 43,2 млн долларов.

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