Джо Лэйкоб: «Нам бы хотелось, чтобы Карри, Грин и Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз»
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что настроен оптимистично по поводу продления контракта с атакующим защитником Клэем Томпсоном.
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз».
Это моя задача, наша задача, и я думаю, что это с большой вероятностью произойдет», – сказал Лэйкоб.
В контракте Томпсона остался последний год, за который он заработает 43,2 млн долларов.
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