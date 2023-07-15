Джо Лэйкоб: «Нам бы хотелось, чтобы Карри, Грин и Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джо Лэйкоб Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что настроен оптимистично по поводу продления контракта с атакующим защитником Клэем Томпсоном.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз».

Это моя задача, наша задача, и я думаю, что это с большой вероятностью произойдет», – сказал Лэйкоб.

В контракте Томпсона остался последний год, за который он заработает 43,2 млн долларов.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

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2 комментария

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Крокозябра
Если Томпсона переподпишут на меньшие деньги, то вполне возможно. И вообще, это было бы очень красиво. Когда один франчайз проводит всю карьеру в одной команде, это большая редкость, а тут сразу три главных игрока. В первую очередь вспоминаются Спёрс с Данканом, Джинобили и Паркером.
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Михаил Евдокимов
Было бы забавно еще Игги подписывать на минималку всё это время. Ну а что, Хаслем же был ментором в Майами сколько лет не выходя на паркет.
Для меня Игги где-то на одном уровне с основной тройкой, хоть он и не был задрафтован ГСВ.
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