Джо Лэйкоб об обмене Джордана Пула: «Надо было что-то менять. Крис Пол – игрок уровня Зала славы»
Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о причинах обмена атакующего защитника Джордана Пула.
«Надо было что-то менять. Хотя это краткосрочный шаг, Крис Пол – невероятный игрок уровня Зала славы, который обязательно поможет нашей второй «пятерке», поможет нашему стартовому составу, если он будет играть «в основе». Потрясающий парень», – цитирует Лэйкоба Mercury News.
Ранее стало известно, что Пол рассчитывает выходить в стартовой пятерке. За 18 лет карьеры и 1214 матчей разыгрывающий ни разу не выходил со скамейки.
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