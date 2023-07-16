Джо Лэйкоб об обмене Джордана Пула: «Надо было что-то менять. Крис Пол – игрок уровня Зала славы»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Джо Лэйкоб Джордан Пул Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о причинах обмена атакующего защитника Джордана Пула.

«Надо было что-то менять. Хотя это краткосрочный шаг, Крис Пол – невероятный игрок уровня Зала славы, который обязательно поможет нашей второй «пятерке», поможет нашему стартовому составу, если он будет играть «в основе». Потрясающий парень», – цитирует Лэйкоба Mercury News.

Ранее стало известно, что Пол рассчитывает выходить в стартовой пятерке. За 18 лет карьеры и 1214 матчей разыгрывающий ни разу не выходил со скамейки.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lopek
За 1214 матчей ни разу не выходил со скамейки…. сильно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Ответ lopek
За 1214 матчей ни разу не выходил со скамейки…. сильно
Да ,как бы к нему не относились с его скверным характером, но СиПи 3 один из лучших разыгрывающих в истории, его в свое время сравнивали с Оскаром Робертсоном, но вот только в отличии от Оскара, СиПи не брал перстень и вот последний заезд, получится ли ? Покажет новый сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий