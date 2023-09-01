«Разрыв между Стефом и Мэджиком больше, чем между Кобе и Джорданом». Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай считают Джонсона лучшим разыгрывающим в истории

Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и в подкасте Road Trippin’ сошлись во мнении, что является лучшим разыгрывающим в истории, и это даже не обсуждается.

Ранее 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри заявил, что он является лучшим разыгрывающим всех времен.

«Стефу не стоит это раздувать, каким бы великим Стеф ни был. Стеф может сделать это заявление. Он может говорить так, но это не значит, что его мнение будет верным. Мэджик Джонсон лучший – и это даже не близко», – сказал Джефферсон.

«Его статистика настолько астрономически запредельная. Единственный новичок, получивший MVP финала, MVP почти каждый сезон, чемпионство за чемпионством. Стеф – крутой парень, но Стеф не тот самый парень. Ты не Мэджик», – добавил Фрай.

«Разрыв между ним и Мэджиком, на мой взгляд, больше, чем между и », – заключил Джефферсон.

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