«Разрыв между Стефом и Мэджиком больше, чем между Кобе и Джорданом». Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай считают Джонсона лучшим разыгрывающим в истории
Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай в подкасте Road Trippin’ сошлись во мнении, что Мэджик Джонсон является лучшим разыгрывающим в истории, и это даже не обсуждается.
Ранее 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри заявил, что он является лучшим разыгрывающим всех времен.
«Стефу не стоит это раздувать, каким бы великим Стеф ни был. Стеф может сделать это заявление. Он может говорить так, но это не значит, что его мнение будет верным. Мэджик Джонсон лучший – и это даже не близко», – сказал Джефферсон.
«Его статистика настолько астрономически запредельная. Единственный новичок, получивший MVP финала, MVP почти каждый сезон, чемпионство за чемпионством. Стеф – крутой парень, но Стеф не тот самый парень. Ты не Мэджик», – добавил Фрай.
«Разрыв между ним и Мэджиком, на мой взгляд, больше, чем между Кобе и Джорданом», – заключил Джефферсон.
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Гораздо интереснее был бы спор между кандидатурами ЛеБрона и Мажика, оба здоровяки в 6’9" и несравненные баскетбольные генералы.
Другие с ТВ показывают свое "лицо". Третье в интервью...
Пздз просто...
Вообще не удивили своим вы**ром.
ps я так считаю, что Стэф наследник Мэджика в полной мере, и дело вовсе не в статистике, а в этом... Шоугелз? Ну вы поняли.
Брон только после возвращения в Кавс начал понемногу халявить в защите, а первые 10 лет карьеры он был элитным двусторонним игроком. То бишь, по продолжительности это почти как вся карьера Марка в НБА
Я думаю, замени Мажика на ЛеБрона в чемпионских Лакерах 1980х, и они все равно становятся чемпионами. То же и наоборот с чемпионскими командами ЛеБрона. А вот затащил ли бы Мажик в финалы Клевеланд образца 2006-07 или 2014-15 годов - я не уверен.
В сезоне 12/13 у Леброна было 25 голосов за попадание в первую оллдифенсив тим и 2 голоса за вторую. У Марка Газоля 5 (!) голосов за первую и также два за вторую. Естественно, Леброн был в первой защитной команде года, а Газоль во второй.
Но лучшим защищающимся игроком сезона всё равно каким-то магическим образом стал Марк Газоль, а не Леброн. Лига попросту украла награду DPOY у Джеймса