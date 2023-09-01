«Разрыв между Стефом и Мэджиком больше, чем между Кобе и Джорданом». Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай считают Джонсона лучшим разыгрывающим в истории

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Кобе Брайант Ричард Джефферсон НБА Ченнинг Фрай Стефен Карри Баскетбол

Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай в подкасте Road Trippin’ сошлись во мнении, что Мэджик Джонсон является лучшим разыгрывающим в истории, и это даже не обсуждается.

Ранее 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри заявил, что он является лучшим разыгрывающим всех времен.

«Стефу не стоит это раздувать, каким бы великим Стеф ни был. Стеф может сделать это заявление. Он может говорить так, но это не значит, что его мнение будет верным. Мэджик Джонсон лучший – и это даже не близко», – сказал Джефферсон.

«Его статистика настолько астрономически запредельная. Единственный новичок, получивший MVP финала, MVP почти каждый сезон, чемпионство за чемпионством. Стеф – крутой парень, но Стеф не тот самый парень. Ты не Мэджик», – добавил Фрай.

«Разрыв между ним и Мэджиком, на мой взгляд, больше, чем между Кобе и Джорданом», – заключил Джефферсон.

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28 комментариев

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Maturmalai
Кобе слизал свою манеру игры с Эмжея. Степа и Мажик играли совершенно по разному. Первых двух можно сравнивать, вторых намного сложнее.
Гораздо интереснее был бы спор между кандидатурами ЛеБрона и Мажика, оба здоровяки в 6’9" и несравненные баскетбольные генералы.
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armageddon123456
Ответ Лиллард унижатель!
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Так Мэджика ещё никто не оскорблял... Меджик был бы как Дед - хуже скорринг, но лучший розыгрыш. Сравнить Меджика с Симмонсом... Охренеть
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Cubs-V
Ролевики поймали хайп на подкастах и откладывают свое мнение с себе подобными...
Другие с ТВ показывают свое "лицо". Третье в интервью...
Пздз просто...
+8
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+7
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Андрей 13
Ответ Maturmalai
Кобе слизал свою манеру игры с Эмжея. Степа и Мажик играли совершенно по разному. Первых двух можно сравнивать, вторых намного сложнее. Гораздо интереснее был бы спор между кандидатурами ЛеБрона и Мажика, оба здоровяки в 6’9" и несравненные баскетбольные генералы.
А разве кто то считает Джеймса лучшим разыгрывающим, чем Джонсон? Ну так есть банальная статистика на этот счет. А если она кого то не устраивает, то без сравнения эпох и условий, а также партнеров с которыми они играли, тут тоже не обойтись. Под Джеймса растягивали оборону, вокруг него снайперы, он пользуясь своими габаритами шел к кольцу, и в зависимости от ситуации делал скидку, когда стягивал на себя защитников. Это львиная доля его передач. Джонсон явно лучше как разыгрывающий, и Джеймс даже не близко. Он вообще нечто среднее, хоть некоторые и говорят, что он и скорер, и разыгрывающий, и даже защищаться может иногда. Все эти качества у него есть, но они далеко не на высшем уровне, чтобы сравнивать его с лучшими разыгрывающими или лучшими скорерами. И уж тем более с лучшими защитниками. Хоть общие цифры в среднем у него выше (передачи, подборы, очки). В этих отдельных компонентах он проигрывает многим.
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armageddon123456
Ответ Андрей 13
Можем сравнить, но он не будет лучшим. Как и по передачам и т.д. Или так поставленный вопрос с намеком, что он лучший скорер что ли? Так всем известен лучший, говорить не о чем. Джеймс возможно будет в пятерке. Но я бы и в 5-ку его не поставил только потому, что большую долю очков он забивал из под кольца, как и передачи после скидок.
После фразы о том, что Дед большую часть очков набирал из под кольца и поэтому так себе скорер чуть не пробил лицо рукой... Какая разница откуда набирать очки, скорить? Кажется кто то перепутал скорера со снайпером. Как скорер Дед однозначно в топ-5 в истории. Монструозные цифры умеет выдавать. Ну и как бы само то что он занимает 1 место по очкам в истории и есть неиллюзорный шанс что он выбьет 40000 очков (первым и на очень долгое время единственным в истории) говорит о том, что Джеймс очень даже крутой скорер. Вообщем, советую подучить матчасть
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ВладиславМартынов
Джефферсон, Фрай, Беверли, Аренсас, Перк и другие - именно такие люди, которые на паркете не отметились великими достижениями, очень любят мусолить эти рейтинги. тогда как сами великие чихать на это хотели. а по теме - принесите нам объективные критерии величия и тогда поговорим. только не принесёт никто. нет их
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luwill
Что ещё могли сказать бывшие партнёры Леброна?
Вообще не удивили своим вы**ром.
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bdh
Ответ ВладиславМартынов
Джефферсон, Фрай, Беверли, Аренсас, Перк и другие - именно такие люди, которые на паркете не отметились великими достижениями, очень любят мусолить эти рейтинги. тогда как сами великие чихать на это хотели. а по теме - принесите нам объективные критерии величия и тогда поговорим. только не принесёт никто. нет их
Так и чего плохого? Стеф, как мне кажется, именно, что бросил этим уточкам хлебушек. Тут и мы нарисовались, думаем, наслаждаемся, в общем. В отличие от ВЕЛИКОЙ ПОГОНИ ЛЕБРОНА ЗА ДЖОРДАНОМ - здесь, кмк, именно игра со стороны Шефа. Будет, что с Майклом во время гольфа обсудить. И мы поиграем.
ps я так считаю, что Стэф наследник Мэджика в полной мере, и дело вовсе не в статистике, а в этом... Шоугелз? Ну вы поняли.
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Дмитрий Титов
Ответ kc6nxy8whs
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Андрей 13
Ответ Maturmalai
С другой стороны, ЛеБрон играл так, как было наиболее эффективно. Если тактика продавливания габаритами + паса работала, то зачем было делать что то другое? ЛеБрон может быть пасовал не так эффектно как Мажик, но все равно эффективно. Потом у Мажика в команде были супер скореры. А у ЛеБрона команды были разного качества: иногда суперзвездные, иногда от тащил дно днищенское вроде травмированного Клевеланда. Пасовать на Тимошу и Шумперта - это тебе не на Карима с Ворти. И еще Мажику не приходилось делиться мячом игроками, которые любили держать мяч, как Кайри или Двейн. Я думаю, замени Мажика на ЛеБрона в чемпионских Лакерах 1980х, и они все равно становятся чемпионами. То же и наоборот с чемпионскими командами ЛеБрона. А вот затащил ли бы Мажик в финалы Клевеланд образца 2006-07 или 2014-15 годов - я не уверен.
Под Джеймса растягивали оборону, вокруг него собирали шутеров... Конечно он играл так, как было удобно. Мячом он делился только тогда, когда считал нужным, ему не приходилось, он сам решал, это разные вещи. И это ему нужно было скорее для отдыха, и не более. Речь ведь не о сравнении игроков, Джеймс в целом наверное сильнее Джонсона. Но как разыгрывающий, нет. И вероятно не в тройки, возможно в десятке.
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Андрей 13
Ответ Cash_flow
Естественно, Джеймс лучше Газоля в защите, неужели ты всерьёз задаёшь эти вопросы? У Леброна 6 попаданий в защитные сборные по карьере, у Газоля одна-единственная. Но это Леброн "играл в какой-то сезон с целью взять награду")) Брон только после возвращения в Кавс начал понемногу халявить в защите, а первые 10 лет карьеры он был элитным двусторонним игроком. То бишь, по продолжительности это почти как вся карьера Марка в НБА
попадание в защитные сборные это не определяющий показатель. как и статистика, не отражает всех возможностей игрока. и известны примеры, когда игрок по итогам сезона не попадал в пятерку лучших, но заслуживал этого. потому что клубу пришлось бы переплачивать за такой подвиг по контракту, как клаю томпсону например, которого просто кинули. газоль мог и краску перекрыть, и закрыть любого игрока на своей позиции. у брайанта вроде 12 попаданий в защитные сборные, а у джордана 9. и что, выходит брайант защищался лучше джордана? А у Ховарда 5 попаданий, Джеймс и лучше него защищался?
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Cash_flow
Ответ Андрей 13
Это Джеймс лучше Газоля в защите? Что вспоминать отдельные сезоны, он по карьере мягко говоря не лучший защитник. А если в какой то сезон он играл с целью взять награду, то это ни о чем не говорит. У Джордана тоже был сезон где он отдавал 8 передач в среднем. Ну и что, его можно назвать топовым разыгрывающим? Нет. А топовым защитникам можно, потому что он всю карьеру защищался на хорошем уровне. А мог бы раздавать, да мог бы, если бы на треугольное нападение, если бы таскал мяч. Но он играл по другому, делая упор на другие качества, так как было лучше для победы. То же и Джеймс, вероятно он бы мог защищаться, но ни одновременно быть на мяче, разыгрывать, вести нападение, брать подборы и т.д. Чем то приходится жертвовать, он человек а не робот. Можно говорить, что он может все на площадке, но не он один, и не лучше всех. Вот о чем речь.
Естественно, Джеймс лучше Газоля в защите, неужели ты всерьёз задаёшь эти вопросы? У Леброна 6 попаданий в защитные сборные по карьере, у Газоля одна-единственная. Но это Леброн "играл в какой-то сезон с целью взять награду"))
Брон только после возвращения в Кавс начал понемногу халявить в защите, а первые 10 лет карьеры он был элитным двусторонним игроком. То бишь, по продолжительности это почти как вся карьера Марка в НБА
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Maturmalai
Ответ Андрей 13
А разве кто то считает Джеймса лучшим разыгрывающим, чем Джонсон? Ну так есть банальная статистика на этот счет. А если она кого то не устраивает, то без сравнения эпох и условий, а также партнеров с которыми они играли, тут тоже не обойтись. Под Джеймса растягивали оборону, вокруг него снайперы, он пользуясь своими габаритами шел к кольцу, и в зависимости от ситуации делал скидку, когда стягивал на себя защитников. Это львиная доля его передач. Джонсон явно лучше как разыгрывающий, и Джеймс даже не близко. Он вообще нечто среднее, хоть некоторые и говорят, что он и скорер, и разыгрывающий, и даже защищаться может иногда. Все эти качества у него есть, но они далеко не на высшем уровне, чтобы сравнивать его с лучшими разыгрывающими или лучшими скорерами. И уж тем более с лучшими защитниками. Хоть общие цифры в среднем у него выше (передачи, подборы, очки). В этих отдельных компонентах он проигрывает многим.
С другой стороны, ЛеБрон играл так, как было наиболее эффективно. Если тактика продавливания габаритами + паса работала, то зачем было делать что то другое? ЛеБрон может быть пасовал не так эффектно как Мажик, но все равно эффективно. Потом у Мажика в команде были супер скореры. А у ЛеБрона команды были разного качества: иногда суперзвездные, иногда от тащил дно днищенское вроде травмированного Клевеланда. Пасовать на Тимошу и Шумперта - это тебе не на Карима с Ворти. И еще Мажику не приходилось делиться мячом игроками, которые любили держать мяч, как Кайри или Двейн.
Я думаю, замени Мажика на ЛеБрона в чемпионских Лакерах 1980х, и они все равно становятся чемпионами. То же и наоборот с чемпионскими командами ЛеБрона. А вот затащил ли бы Мажик в финалы Клевеланд образца 2006-07 или 2014-15 годов - я не уверен.
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Андрей 13
Ответ Cash_flow
Про Леброна, который "даже защищаться может иногда" рассмеялся в голос. Праймовый Леброн - защитный зверь. Отсутствие у Брона времён Хит награды DPOY - одно из самых больших и необъяснимых недоразумений в истории НБА. В сезоне 12/13 у Леброна было 25 голосов за попадание в первую оллдифенсив тим и 2 голоса за вторую. У Марка Газоля 5 (!) голосов за первую и также два за вторую. Естественно, Леброн был в первой защитной команде года, а Газоль во второй. Но лучшим защищающимся игроком сезона всё равно каким-то магическим образом стал Марк Газоль, а не Леброн. Лига попросту украла награду DPOY у Джеймса
Это Джеймс лучше Газоля в защите? Что вспоминать отдельные сезоны, он по карьере мягко говоря не лучший защитник. А если в какой то сезон он играл с целью взять награду, то это ни о чем не говорит. У Джордана тоже был сезон где он отдавал 8 передач в среднем. Ну и что, его можно назвать топовым разыгрывающим? Нет. А топовым защитникам можно, потому что он всю карьеру защищался на хорошем уровне. А мог бы раздавать, да мог бы, если бы на треугольное нападение, если бы таскал мяч. Но он играл по другому, делая упор на другие качества, так как было лучше для победы. То же и Джеймс, вероятно он бы мог защищаться, но ни одновременно быть на мяче, разыгрывать, вести нападение, брать подборы и т.д. Чем то приходится жертвовать, он человек а не робот. Можно говорить, что он может все на площадке, но не он один, и не лучше всех. Вот о чем речь.
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Андрей 13
Ответ Курье Хамес
"Все эти качества у него есть, но они далеко не на высшем уровне, чтобы сравнивать его с лучшими разыгрывающими или лучшими скорерами". Эту дичь кто то плюсует ещё, тут даже хейтеры краба поперхнулись
Он также хорош в наборе очков как Джордан или Дюрант, также хорош в передачах как Стоктон, Мэджик и Кидд например? Я говорил о сравнении с лучшими игроками в своем деле, в наборе очков и передачах. Или Джеймс обладает супер-способностями в каждом компоненте игры опережая лучших из лучших? Это ли не дичь...
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Андрей 13
Ответ armageddon123456
После фразы о том, что Дед большую часть очков набирал из под кольца и поэтому так себе скорер чуть не пробил лицо рукой... Какая разница откуда набирать очки, скорить? Кажется кто то перепутал скорера со снайпером. Как скорер Дед однозначно в топ-5 в истории. Монструозные цифры умеет выдавать. Ну и как бы само то что он занимает 1 место по очкам в истории и есть неиллюзорный шанс что он выбьет 40000 очков (первым и на очень долгое время единственным в истории) говорит о том, что Джеймс очень даже крутой скорер. Вообщем, советую подучить матчасть
Тогда почему Шака никто не рассматривает как одного из лучшего скорера, Карима, того же Карри называют шутером а не скорером? Может быть разница есть в том, каким образом игрок набирает очки, и в зависимости от этого называют скорером или шутером? Или скорер и Шак, и Карри? Их можно вообще сравнивать учитывая их стили игры? А Родмана можно сравнивать с Дончичем или Уэстбруком касаемо подборов? Это вы и пытаетесь сделать с Джеймсом, сравнивая его с лучшими скорерами и разыгрывающими.
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Cash_flow
Ответ Андрей 13
А разве кто то считает Джеймса лучшим разыгрывающим, чем Джонсон? Ну так есть банальная статистика на этот счет. А если она кого то не устраивает, то без сравнения эпох и условий, а также партнеров с которыми они играли, тут тоже не обойтись. Под Джеймса растягивали оборону, вокруг него снайперы, он пользуясь своими габаритами шел к кольцу, и в зависимости от ситуации делал скидку, когда стягивал на себя защитников. Это львиная доля его передач. Джонсон явно лучше как разыгрывающий, и Джеймс даже не близко. Он вообще нечто среднее, хоть некоторые и говорят, что он и скорер, и разыгрывающий, и даже защищаться может иногда. Все эти качества у него есть, но они далеко не на высшем уровне, чтобы сравнивать его с лучшими разыгрывающими или лучшими скорерами. И уж тем более с лучшими защитниками. Хоть общие цифры в среднем у него выше (передачи, подборы, очки). В этих отдельных компонентах он проигрывает многим.
Про Леброна, который "даже защищаться может иногда" рассмеялся в голос. Праймовый Леброн - защитный зверь. Отсутствие у Брона времён Хит награды DPOY - одно из самых больших и необъяснимых недоразумений в истории НБА.
В сезоне 12/13 у Леброна было 25 голосов за попадание в первую оллдифенсив тим и 2 голоса за вторую. У Марка Газоля 5 (!) голосов за первую и также два за вторую. Естественно, Леброн был в первой защитной команде года, а Газоль во второй.

Но лучшим защищающимся игроком сезона всё равно каким-то магическим образом стал Марк Газоль, а не Леброн. Лига попросту украла награду DPOY у Джеймса
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Misha_Sapunov
Ответ Андрей 13
Можем сравнить, но он не будет лучшим. Как и по передачам и т.д. Или так поставленный вопрос с намеком, что он лучший скорер что ли? Так всем известен лучший, говорить не о чем. Джеймс возможно будет в пятерке. Но я бы и в 5-ку его не поставил только потому, что большую долю очков он забивал из под кольца, как и передачи после скидок.
один из лучших в истории как-бы. это не кислый показатель.
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Misha_Sapunov
Ответ Андрей 13
А разве кто то считает Джеймса лучшим разыгрывающим, чем Джонсон? Ну так есть банальная статистика на этот счет. А если она кого то не устраивает, то без сравнения эпох и условий, а также партнеров с которыми они играли, тут тоже не обойтись. Под Джеймса растягивали оборону, вокруг него снайперы, он пользуясь своими габаритами шел к кольцу, и в зависимости от ситуации делал скидку, когда стягивал на себя защитников. Это львиная доля его передач. Джонсон явно лучше как разыгрывающий, и Джеймс даже не близко. Он вообще нечто среднее, хоть некоторые и говорят, что он и скорер, и разыгрывающий, и даже защищаться может иногда. Все эти качества у него есть, но они далеко не на высшем уровне, чтобы сравнивать его с лучшими разыгрывающими или лучшими скорерами. И уж тем более с лучшими защитниками. Хоть общие цифры в среднем у него выше (передачи, подборы, очки). В этих отдельных компонентах он проигрывает многим.
нц а почему брона не сравинить с лучшими скорерами?
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Lost
1st team all nba - мэджик 9 карри 4. Топ 3 мвп сезона - мэджик 9 карри 3. мвп - мэджик 3 карри 2. Появление в финалах - мэджик 9 карри 6. Титулы - мэджик 5 карри 4. Мвп финалов - мэжик 3 карри 1. Все верно карри даже близко не уровня мэджика.
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