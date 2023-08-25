Винни Джонсон: «Мэджик Джонсон – лучший разыгрывающий всех времен»
Бывший игрок НБА с 17-летним стажем, ныне штатный комментатор «Финикса» Винни Джонсон выразил уверенность в том, что Мэджик Джонсон является лучшим разыгрывающим в истории лиги.
Ранее Стефен Карри из «Уорриорз» заявил, что считает себя лучшим первым номером в истории.
«Мэджик – лучший разыгрывающий всех времен. Его средний показатель по передачам за карьеру – 11. Он на вершине. Никто такого не делал.
Джонсон – прирожденный победитель. Он изменил лигу, очень многое дал этой лиге. Он заслужил признание, давайте отдадим ему должное», – сказал Винни Джонсон.
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