Эван Фурнье: «Вы имеете право называть себя чемпионами мира, если вы победили на чемпионате мира»
Атакующий защитник сборной Франции и «Нью-Йорка» Эван Фурнье согласился с американским спринтером Ноа Лайлсом, который заявил, что чемпионы НБА не должны называться чемпионами мира.
«Я понимаю точку зрения клубов, которые считают, что, если они выиграли лучший чемпионат в мире, то они автоматически стали чемпионами мира. Но лично я считаю, что они должны считаться просто чемпионами НБА.
Если вы участвуете в чемпионате мира или даже в Олимпийских играх и побеждаете, вы имеете право называть себя чемпионами мира. На мой взгляд, чемпионы НБА – это чемпионы НБА. Это просто титул. Это не имеет большого значения», – сказал Фурнье.
Ранее Лайлса за его слова раскритиковали игроки НБА Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин, а также журналист Стивен Эй Смит и музыкант Дрейк.
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