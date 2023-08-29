Эван Фурнье: «Вы имеете право называть себя чемпионами мира, если вы победили на чемпионате мира»

Теги Нью-Йорк сборная Франции НБА Эван Фурнье Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Франции и «Нью-Йорка» Эван Фурнье согласился с американским спринтером Ноа Лайлсом, который заявил, что чемпионы НБА не должны называться чемпионами мира.

«Я понимаю точку зрения клубов, которые считают, что, если они выиграли лучший чемпионат в мире, то они автоматически стали чемпионами мира. Но лично я считаю, что они должны считаться просто чемпионами НБА.

Если вы участвуете в чемпионате мира или даже в Олимпийских играх и побеждаете, вы имеете право называть себя чемпионами мира. На мой взгляд, чемпионы НБА – это чемпионы НБА. Это просто титул. Это не имеет большого значения», – сказал Фурнье.

Ранее Лайлса за его слова раскритиковали игроки НБА Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин, а также журналист Стивен Эй Смит и музыкант Дрейк.

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2 комментария

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Finstere
все просто. в чемпионате мира участвуют страны. в спортивной лиге (!) НБА - клубы. поэтому бегун прав, а Дюрант, Грин и прочие "чемпионы мира" - плохо образованные "..."
+6
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МЗ
Фурнье за сборную вообще почти не промахивается. Но в НБА после Орландо у него вообще как-то не получается...
+1
0
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