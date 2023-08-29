Эван Фурнье: «Вы имеете право называть себя чемпионами мира, если вы победили на чемпионате мира»

Атакующий защитник сборной Франции и « » согласился с американским спринтером Ноа Лайлсом, который заявил, что чемпионы НБА не должны называться чемпионами мира.

«Я понимаю точку зрения клубов, которые считают, что, если они выиграли лучший чемпионат в мире, то они автоматически стали чемпионами мира. Но лично я считаю, что они должны считаться просто чемпионами НБА.

Если вы участвуете в чемпионате мира или даже в Олимпийских играх и побеждаете, вы имеете право называть себя чемпионами мира. На мой взгляд, чемпионы НБА – это чемпионы НБА. Это просто титул. Это не имеет большого значения», – сказал Фурнье.

Ранее Лайлса за его слова раскритиковали игроки НБА Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин, а также журналист Стивен Эй Смит и музыкант Дрейк.

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