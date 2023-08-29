Гершон Ябуселе принес Франции первую победу на ЧМ-2023 – 18 очков при 7 из 9 с игры против Ливана

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Сборная Франции одержала первую победу на ЧМ-2023, обыграв команду Ливана со счетом 85:79.

Форвард французской команды Гершон Ябуселе набрал 18 очков при 7 из 9 с игры за 29 с половиной минут. На его счету также 3 подбора и 3 перехвата.

Франция с результатом 1-2 стала 3-й в группе Н, Ливан (0-3) на последней строчке.

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2 комментария

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DiffusedLight
И что, даже Эртель не понадобился? Ну делааа, блин
+1
0
+1
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Rjcnbr
Ответ DiffusedLight
И что, даже Эртель не понадобился? Ну делааа, блин
Причина тряски?
+1
0
+1
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