Сборная Франции одержала первую победу на ЧМ-2023, обыграв команду Ливана со счетом 85:79.

Форвард французской команды набрал 18 очков при 7 из 9 с игры за 29 с половиной минут. На его счету также 3 подбора и 3 перехвата.

Франция с результатом 1-2 стала 3-й в группе Н, Ливан (0-3) на последней строчке.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России