Гершон Ябуселе принес Франции первую победу на ЧМ-2023 – 18 очков при 7 из 9 с игры против Ливана
Сборная Франции одержала первую победу на ЧМ-2023, обыграв команду Ливана со счетом 85:79.
Форвард французской команды Гершон Ябуселе набрал 18 очков при 7 из 9 с игры за 29 с половиной минут. На его счету также 3 подбора и 3 перехвата.
Франция с результатом 1-2 стала 3-й в группе Н, Ливан (0-3) на последней строчке.
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