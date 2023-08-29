Гобер, Фалль и Лессор не сыграют с Ливаном. В передней линии у Франции остался один Гершон Ябуселе

Теги травмы сборная Франции сборная Ливана Руди Гобер Гершон Ябуселе Чемпионат мира по баскетболу 2023 Матиас Лессор Мустафа Фалль Баскетбол

Представители передней линии сборной Франции Руди Гобер, Мустафа Фалль и Маттиас Лессор пропускают последний матч группового этапа ЧМ-2023 с Ливаном.

В передней линии у Франции, которая потеряла шансы на выход в плей-офф, остался один Гершон Ябуселе.

Гобер выбыл с травмой голеностопа, Фалль страдает от зубной боли. 

Лессор будет восстанавливаться после травмы голеностопа, которая помешала ему полноценно подготовиться к турниру.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

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