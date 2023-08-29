Гобер, Фалль и Лессор не сыграют с Ливаном. В передней линии у Франции остался один Гершон Ябуселе
Представители передней линии сборной Франции Руди Гобер, Мустафа Фалль и Маттиас Лессор пропускают последний матч группового этапа ЧМ-2023 с Ливаном.
В передней линии у Франции, которая потеряла шансы на выход в плей-офф, остался один Гершон Ябуселе.
Гобер выбыл с травмой голеностопа, Фалль страдает от зубной боли.
Лессор будет восстанавливаться после травмы голеностопа, которая помешала ему полноценно подготовиться к турниру.
Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России
Комментарии