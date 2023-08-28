Чемпионат мира по баскетболу-2023. Ангола встретится с Доминиканской Республикой, Австралия – с Японией и другие матчи

Теги результаты Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Во вторник, 29 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

Ангола встретится с Доминиканской Республикой, Австралия – с Японией, Канада и Латвия определят победителя группы H в последней встрече игрового дня.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа A

Ангола – Доминикана
Дата проведения
29 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Филиппины – Италия
Дата проведения
29 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Положение команд: Доминиканская Республика – 2-0, Италия – 1-1, Ангола – 1-1, Филиппины – 0-2.

Группа D

Египет – Мексика
Дата проведения
29 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Черногория – Литва
Дата проведения
29 августа, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Литва – 2-0, Черногория – 2-0, Египет – 0-2, Мексика – 0-2.

Группа E

Германия – Финляндия
Дата проведения
29 августа, 10.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Австралия – Япония
Дата проведения
29 августа, 14.10, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Германия – 2-0, Австралия – 1-1, Япония – 1-1, Финляндия – 0-2.

Группа H

Ливан – Франция
Дата проведения
29 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Канада – Латвия
Дата проведения
29 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Канада – 2-0, Латвия – 2-0, Франция – 0-2, Ливан – 0-2.

Группа B

Положение команд: Сербия – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Южный Судан – 1-1, Китай – 0-2.

Группа C

Положение команд: США – 2-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Иордания – 0-2.

Группа F

Положение команд: Словения – 2-0, Грузия – 1-1, Кабо-Верде – 1-1, Венесуэла – 0-2.

Группа G

Положение команд: Испания – 2-0, Бразилия – 1-1, Кот-д’Ивуар – 1-1, Иран – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

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