Борис Диао не стал отвечать на вопросы об Эмбииде: «Не думаю, что есть какое-то волшебное решение, которое все изменит»

Теги Филадельфия Борис Диао сборная Франции НБА Джоэл Эмбиид Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао избежал вопроса об MVP НБА Джоэле Эмбииде после вылета национальной команды с чемпионата мира-2023.

Диао не стал отвечать на вопрос, продвигаются ли переговоры с Эмбиидом, также обделив вниманием тему, высказал ли центровой свое желание представлять страну на Олимпиаде в Париже.

«Не думаю, что у этой команды есть какое-то волшебное решение, которое все изменит. Не думаю, что это погоня за кем-то. Речь идет о людях, которые хотят стать частью команды. У него [Эмбиида] случай особенный, со своими сложностями.

В этом виноваты все – менеджеры, тренеры, игроки, персонал... Проблема не в том, что уровень игроков был недостаточно высоким, а в том, что мы играли не так, как хотелось бы. Это первое, что мы должны изменить. Это то, что происходило на площадке и вне ее, подготовка, тактический и технический уровень», – сказал Диао.

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