Борис Диао не стал отвечать на вопросы об Эмбииде: «Не думаю, что есть какое-то волшебное решение, которое все изменит»

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао избежал вопроса об MVP НБА Джоэле Эмбииде после вылета национальной команды с чемпионата мира-2023.

Диао не стал отвечать на вопрос, продвигаются ли переговоры с Эмбиидом, также обделив вниманием тему, высказал ли центровой свое желание представлять страну на Олимпиаде в Париже.

«Не думаю, что у этой команды есть какое-то волшебное решение, которое все изменит. Не думаю, что это погоня за кем-то. Речь идет о людях, которые хотят стать частью команды. У него [Эмбиида] случай особенный, со своими сложностями.

В этом виноваты все – менеджеры, тренеры, игроки, персонал... Проблема не в том, что уровень игроков был недостаточно высоким, а в том, что мы играли не так, как хотелось бы. Это первое, что мы должны изменить. Это то, что происходило на площадке и вне ее, подготовка, тактический и технический уровень», – сказал Диао.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала