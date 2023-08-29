Известный телеведущий раскритиковал американского спринтера Ноа Лайлса.

Легкоатлет ранее сказал, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира».

«Прежде всего, хочу поздравить Лайлса с его собственными достижениями. Продолжай и дальше представлять эту страну так, как ты это делаешь. Большой респект.

Но что касается заявления Лайлса, то оно произвело впечатление вопиющего невежества. И об этом важно сказать. Потому что НБА зарекомендовала себя как всемирно известный бренд.

Возможно, лучший игрок в сегодняшней лиге – по мнению многих – это серб . В НБА есть ребята из Сербии, Словении, этот список можно продолжать. , откуда он? Словения. Откуда Яннис Адетокумбо? Греция.

И это влияние только растет. Так почему же мы не должны рассматривать НБА как нечто глобальное? Чем это не чемпионат мира? Лучшие игроки со всего мира приезжают в Америку, чтобы присоединиться к НБА.

Из более чем 450 игроков лиги почти треть иностранцы. И вместо того, чтобы оставаться в своих странах, в Европе или Китае, они хотят играть в НБА и едут сюда, потому что это лучшая баскетбольная лига на планете», – заявил Стивен Эй.

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