Стивен Эй Смит о словах Ноа Лайлса про чемпионов НБА: «Вопиющее невежество»
Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал американского спринтера Ноа Лайлса.
Легкоатлет ранее сказал, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира».
«Прежде всего, хочу поздравить Лайлса с его собственными достижениями. Продолжай и дальше представлять эту страну так, как ты это делаешь. Большой респект.
Но что касается заявления Лайлса, то оно произвело впечатление вопиющего невежества. И об этом важно сказать. Потому что НБА зарекомендовала себя как всемирно известный бренд.
Возможно, лучший игрок в сегодняшней лиге – по мнению многих – это серб Никола Йокич. В НБА есть ребята из Сербии, Словении, этот список можно продолжать. Лука Дончич, откуда он? Словения. Откуда Яннис Адетокумбо? Греция.
И это влияние только растет. Так почему же мы не должны рассматривать НБА как нечто глобальное? Чем это не чемпионат мира? Лучшие игроки со всего мира приезжают в Америку, чтобы присоединиться к НБА.
Из более чем 450 игроков лиги почти треть иностранцы. И вместо того, чтобы оставаться в своих странах, в Европе или Китае, они хотят играть в НБА и едут сюда, потому что это лучшая баскетбольная лига на планете», – заявил Стивен Эй.
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Не нравится формулировка "мировое чемпионство" ? Ну пусть остальные лиги подтягиваются к НБА и тогда уже можно будет что-то говорить.
Поэтому редкий случай, когда я на одной стороне с САС. 😀
Но в футболе другое отношение к ЧМ. В футболе ЧМ более важен и престижен. В баскетболе более престижно выиграть ОИ. Почему ? Да потому что ОИ интересуют игроков НБА. И это не только про американцев, многие европейцы с НБА тоже забили на ЧМ, но поедут на ОИ.
Вот еще одно доказательство. НБА - гегемон на котором все держится, игроки НБА своим участием определяют, какой турнир престижно выиграть.
Поэтому свое чемпионство НБА может называть, как угодно: мировое чемпионство или галактическое