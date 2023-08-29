Стивен Эй Смит о словах Ноа Лайлса про чемпионов НБА: «Вопиющее невежество»

Теги НБА Никола Йокич Лука Дончич Ноа Лайлс Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал американского спринтера Ноа Лайлса.

Легкоатлет ранее сказал, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира».

«Прежде всего, хочу поздравить Лайлса с его собственными достижениями. Продолжай и дальше представлять эту страну так, как ты это делаешь. Большой респект.

Но что касается заявления Лайлса, то оно произвело впечатление вопиющего невежества. И об этом важно сказать. Потому что НБА зарекомендовала себя как всемирно известный бренд.

Возможно, лучший игрок в сегодняшней лиге – по мнению многих – это серб Никола Йокич. В НБА есть ребята из Сербии, Словении, этот список можно продолжать. Лука Дончич, откуда он? Словения. Откуда Яннис Адетокумбо? Греция.

И это влияние только растет. Так почему же мы не должны рассматривать НБА как нечто глобальное? Чем это не чемпионат мира? Лучшие игроки со всего мира приезжают в Америку, чтобы присоединиться к НБА.

Из более чем 450 игроков лиги почти треть иностранцы. И вместо того, чтобы оставаться в своих странах, в Европе или Китае, они хотят играть в НБА и едут сюда, потому что это лучшая баскетбольная лига на планете», – заявил Стивен Эй.

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14 комментариев

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ID89
Эй Смит рассуждающий про чье-то невежество)))
+17
-1
+16
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Mohnatiy
И тем не менее Лайлс прав, а большинству американцев хорошо бы поумерить ЧСВ и подучить географию.
+19
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Ivan85
Ответ Кирилл
По вашей же логике, получается что победитель футбольной Лиги Чемпионов = "мировое чемпионство" ? Все то же самое, что вы написали про НБА, применимо к ЛЧ. Но никто не называет победителей ЛЧ "чемпионами мира" )
В ногомяче ЛЧ уступает по статусу че и ЧМ. в мире баскета нет ничего круча НБА, даже олимпиада мимо
+5
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+4
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Artur Prokopchuk
лично для меня чемпионство НБА = мировое чемпионство. Пусть формулировка кому-то и не нравится, но НБА опережает все остальные лиги на года. Деньги, медийность, лучшие игроки и специалисты, передовые методы тренировок и т.д. все это в НБА.
Не нравится формулировка "мировое чемпионство" ? Ну пусть остальные лиги подтягиваются к НБА и тогда уже можно будет что-то говорить.
Поэтому редкий случай, когда я на одной стороне с САС. 😀
+5
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armageddon123456
Но при всем при этом, NBA - это КЛУБНАЯ лига. Если бы была приписка, что мол NBA world CLUB champions (или типа такого) - вот вообще разговора никакого. Но чемпионами мира являются все таки сборные, которые представляют свои страны на международной арене. Может быть иксперды и прочие игроки NBA до этой мысли таки дойдут когда нибудь и перестанут нести чушь про невежество и неуважение, потому что тут невеждами выглядят как раз они, в отличии от Лайлса, который все очень четко и грамотно изложил
+3
-1
+2
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noke
Ответ Artur Prokopchuk
лично для меня чемпионство НБА = мировое чемпионство. Пусть формулировка кому-то и не нравится, но НБА опережает все остальные лиги на года. Деньги, медийность, лучшие игроки и специалисты, передовые методы тренировок и т.д. все это в НБА. Не нравится формулировка "мировое чемпионство" ? Ну пусть остальные лиги подтягиваются к НБА и тогда уже можно будет что-то говорить. Поэтому редкий случай, когда я на одной стороне с САС. 😀
Причём тут лично ты? НБА - это не чемпионат мира. О чём тут вообще можно говорить? Это по самой своей сути фактически не так. При чём тут мнения или формулировки?
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ПП ПП
Ответ Artur Prokopchuk
лично для меня чемпионство НБА = мировое чемпионство. Пусть формулировка кому-то и не нравится, но НБА опережает все остальные лиги на года. Деньги, медийность, лучшие игроки и специалисты, передовые методы тренировок и т.д. все это в НБА. Не нравится формулировка "мировое чемпионство" ? Ну пусть остальные лиги подтягиваются к НБА и тогда уже можно будет что-то говорить. Поэтому редкий случай, когда я на одной стороне с САС. 😀
Возник вопрос - а как тогда назвать команду которая сейчас играет на ЧМ? ну и ту которая на прошлом заняла 7 место? Это кто?
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Artur Prokopchuk
Ответ Кирилл
По вашей же логике, получается что победитель футбольной Лиги Чемпионов = "мировое чемпионство" ? Все то же самое, что вы написали про НБА, применимо к ЛЧ. Но никто не называет победителей ЛЧ "чемпионами мира" )
ну можно и в футболе называть, потому что действительно, как с НБА.
Но в футболе другое отношение к ЧМ. В футболе ЧМ более важен и престижен. В баскетболе более престижно выиграть ОИ. Почему ? Да потому что ОИ интересуют игроков НБА. И это не только про американцев, многие европейцы с НБА тоже забили на ЧМ, но поедут на ОИ.
Вот еще одно доказательство. НБА - гегемон на котором все держится, игроки НБА своим участием определяют, какой турнир престижно выиграть.
Поэтому свое чемпионство НБА может называть, как угодно: мировое чемпионство или галактическое
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