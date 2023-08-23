Никола Вучевич включил Богдана Богдановича в стартовую пятерку из лучших действующих европейских игроков

Теги НБА Никола Вучевич Богдан Богданович Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Лаури Маркканен Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Чикаго» и сборной Черногории Никола Вучевич составил стартовую пятерку из лучших действующих европейских игроков.

В пятерку Вучевича вошли: Лука Дончич (Словения, «Даллас»), Богдан Богданович (Сербия, «Атланта»), Лаури Маркканен (Финляндия, «Юта»), Яннис Адетокумбо (Греция, «Милуоки») и Никола Йокич (Сербия, «Денвер»).

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