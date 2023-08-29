62,6 процента из 1 600 опрошенных болельщиков «Портленда» не изменили свое мнение о Дэмиане Лилларде. Он запросил обмен в другой клуб

Теги Портленд НБА болельщики Дэмиан Лиллард Баскетбол

Сайт The Athletic провел опрос 1 600 болельщиков «Портленда», лидер которого Дэмиан Лиллард в межсезонье-2023 сделал запрос на обмен.

62,6 процента опрошенных ответили, что их мнение о многолетнем лидере команды не изменилось.

31,5 процента болельщиков стали любить Лилларда меньше, чем до запроса на обмен.

Небольшое количество опрошенных ответили, что больше не поддерживают звездного игрока, а также что стали ценить его еще больше, чем раньше.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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1 комментарий

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ты не прав
Да ладно,вон болелы Филы души в Баркли не чают , а он очень плохо уходил
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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