Сайт The Athletic провел опрос 1 600 болельщиков « », лидер которого в межсезонье-2023 сделал запрос на обмен.

62,6 процента опрошенных ответили, что их мнение о многолетнем лидере команды не изменилось.

31,5 процента болельщиков стали любить Лилларда меньше, чем до запроса на обмен.

Небольшое количество опрошенных ответили, что больше не поддерживают звездного игрока, а также что стали ценить его еще больше, чем раньше.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда