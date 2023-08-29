62,6 процента из 1 600 опрошенных болельщиков «Портленда» не изменили свое мнение о Дэмиане Лилларде. Он запросил обмен в другой клуб
Сайт The Athletic провел опрос 1 600 болельщиков «Портленда», лидер которого Дэмиан Лиллард в межсезонье-2023 сделал запрос на обмен.
62,6 процента опрошенных ответили, что их мнение о многолетнем лидере команды не изменилось.
31,5 процента болельщиков стали любить Лилларда меньше, чем до запроса на обмен.
Небольшое количество опрошенных ответили, что больше не поддерживают звездного игрока, а также что стали ценить его еще больше, чем раньше.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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