Разыгрывающий « » обратился к болельщикам в социальных сетях после запроса на обмен.

Лиллард поинтересовался реакцией поклонников на свое решение, сделав репост сообщения одного из пользователей.

«Очень удивлен, когда увидел, сколько фанатов сегодня отвернулись от Лилларда. Я не могу винить его за желание перемен. Предыдущему руководству не удалось создать сильную команду, а нынешнее решило сделать ставку на молодежь и перестроиться. Предполагаю, что запрос на обмен – это желаемый результат для Кронина и его сотрудников», – говорится в посте ChadinPortland.

«Стремление поступать правильно – часть меня. Мне бы хотелось услышать мнение фанатов, которые отвернулись от меня... ввел ли я их в заблуждение? Или еще кого-то? Дайте мне знать», – написал Лиллард.

Лиллард после 11 сезонов в клубе запросил обмен, когда «Блэйзерс» приняли решение уйти в перестройку и не стали обменивать 3-й пик.

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