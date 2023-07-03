«Стремление поступать правильно – часть меня». Дэмиан Лиллард обратился к болельщикам после запроса на обмен

Теги Портленд НБА болельщики Дэмиан Лиллард соцсети Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обратился к болельщикам в социальных сетях после запроса на обмен.

Лиллард поинтересовался реакцией поклонников на свое решение, сделав репост сообщения одного из пользователей.

«Очень удивлен, когда увидел, сколько фанатов сегодня отвернулись от Лилларда. Я не могу винить его за желание перемен. Предыдущему руководству не удалось создать сильную команду, а нынешнее решило сделать ставку на молодежь и перестроиться. Предполагаю, что запрос на обмен – это желаемый результат для Кронина и его сотрудников», – говорится в посте ChadinPortland.

«Стремление поступать правильно – часть меня. Мне бы хотелось услышать мнение фанатов, которые отвернулись от меня... ввел ли я их в заблуждение? Или еще кого-то? Дайте мне знать», – написал Лиллард.

Лиллард после 11 сезонов в клубе запросил обмен, когда «Блэйзерс» приняли решение уйти в перестройку и не стали обменивать 3-й пик.

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5 комментариев

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Bunyod Turgunov
Он Nightyorka хочет обмануть или я не понимаю? Я бы понял если это говорил Харден или Дюрант но чел 11 лет проводил в Орегоне и теперь говорит такие высказывания
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mkryuchckov10@gmail.com
«Это я понял в 32 года»: добавил он.
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ВинниПох
Меня беспокоит, когда уже всё закончится?
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