«Запрос на обмен был». Дэмиан Лиллард подтвердил, что запросил обмен в «Майами»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в интервью журналисту Andscape Марку Джей Спирсу впервые подтвердил, что запросил обмен в «Майами».
«Я не буду ничего говорить о «Блэйзерс». Я очень люблю и уважаю этот клуб, но я не хочу говорить о «Блэйзерс».
Могу сказать, что запрос на обмен был, но я бы предпочел не говорить о «Блэйзерс», – сказал Лиллард.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Класс!
Но вот Кронин пошёл на принцип и путает все карты. Очень сомневаюсь, что он прогнётся под нытьё Лилларда и согласится на "бич-пакет" "Майами". Кронин только начинает строить свою карьеру генменеджера. Собственная репутация сейчас будет напрямую зависеть от успешности сделок для "Портленда". Выгода клуба для него должна быть В ПРИОРИТЕТЕ.
По идее должен дожать эту тему до конца и продинамить смехотворное предложение "Хит".