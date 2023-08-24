«Запрос на обмен был». Дэмиан Лиллард подтвердил, что запросил обмен в «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в интервью журналисту Andscape Марку Джей Спирсу впервые подтвердил, что запросил обмен в «Майами».

«Я не буду ничего говорить о «Блэйзерс». Я очень люблю и уважаю этот клуб, но я не хочу говорить о «Блэйзерс».

Могу сказать, что запрос на обмен был, но я бы предпочел не говорить о «Блэйзерс», – сказал Лиллард.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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2 комментария

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Ryan T.
Да уж Дэйм. Ты настолько "....любишь и уважаешь "Блэйзерс", что саботируешь через своего агента и флоридских журналюг любые другие варианты переговоров кроме "Хит"; вбрасываешь инфу, что не приедешь в тренировочный лагерь своего нынешнего клуба; удаляешь как школьница все упоминания "Портленда" в соцсетях и просто "...не хочешь об этом разговаривать".
Класс!
Но вот Кронин пошёл на принцип и путает все карты. Очень сомневаюсь, что он прогнётся под нытьё Лилларда и согласится на "бич-пакет" "Майами". Кронин только начинает строить свою карьеру генменеджера. Собственная репутация сейчас будет напрямую зависеть от успешности сделок для "Портленда". Выгода клуба для него должна быть В ПРИОРИТЕТЕ.
По идее должен дожать эту тему до конца и продинамить смехотворное предложение "Хит".
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Alexander92
Ответ Ryan T.
Да уж Дэйм. Ты настолько "....любишь и уважаешь "Блэйзерс", что саботируешь через своего агента и флоридских журналюг любые другие варианты переговоров кроме "Хит"; вбрасываешь инфу, что не приедешь в тренировочный лагерь своего нынешнего клуба; удаляешь как школьница все упоминания "Портленда" в соцсетях и просто "...не хочешь об этом разговаривать". Класс! Но вот Кронин пошёл на принцип и путает все карты. Очень сомневаюсь, что он прогнётся под нытьё Лилларда и согласится на "бич-пакет" "Майами". Кронин только начинает строить свою карьеру генменеджера. Собственная репутация сейчас будет напрямую зависеть от успешности сделок для "Портленда". Выгода клуба для него должна быть В ПРИОРИТЕТЕ. По идее должен дожать эту тему до конца и продинамить смехотворное предложение "Хит".
Если для Кронина выгода для Портленда в приорите, то почему он обменял за "бич-пакеты" Си Джея Макколлума и Нормана Пауэлла? Его уже обобрали как липку, а он хочет за 5 лет Дэйма, который хочет только в Майами, все пики мира. Требования, которые озвучивал Портленд, слишком высоки за Лилларда без требования на обмен. С этим требованием на обмен цена за Дэйма становится такой, что ГМы, когда услышат эту цену, должны просто бежать от Кронина как от прокажённого. С таким подходом Кронина Портленд рискует вообще ничего не получить за Лилларда, если баскетболист сумеет сделать обстановку в команде настолько невыносимо токсичной, что для дальнейшего существования Портленда будет необходим обмен Дэйма хоть куда-то.
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