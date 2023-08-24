«Запрос на обмен был». Дэмиан Лиллард подтвердил, что запросил обмен в «Майами»

Звездный разыгрывающий « » в интервью журналисту Andscape Марку Джей Спирсу впервые подтвердил, что запросил обмен в « ».

«Я не буду ничего говорить о «Блэйзерс». Я очень люблю и уважаю этот клуб, но я не хочу говорить о «Блэйзерс».

Могу сказать, что запрос на обмен был, но я бы предпочел не говорить о «Блэйзерс», – сказал Лиллард.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда