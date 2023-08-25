«Портленд» по-прежнему не заинтересован в обмене Лилларда в «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» все еще не проявляет никакого интереса к возможному обмену с «Майами», куда хочет попасть запросивший обмен лидер команды Дэмиан Лиллард.

Об этом сообщает обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон.

«По состоянию на начало этой недели «Блэйзерс» не выразили энтузиазма по поводу активов «Хит» или заинтересованности в серьезных переговорах с клубом», – пишет Джексон.

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4 комментария

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Sergi Barjuan
Надоела эта сага уже..
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Cubs-V
Майами ждет, пока на Лилларда желтый ценник повесят.
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pele_kan
держите в курсе
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
Майами ждет, пока на Лилларда желтый ценник повесят.
Портленд то как раз знает, что ценник не падает а с началом лагерей будет расти. время на Кронина работает)
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