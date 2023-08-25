«Портленд» по-прежнему не заинтересован в обмене Лилларда в «Майами»

« » все еще не проявляет никакого интереса к возможному обмену с « », куда хочет попасть запросивший обмен лидер команды .

Об этом сообщает обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон.

«По состоянию на начало этой недели «Блэйзерс» не выразили энтузиазма по поводу активов «Хит» или заинтересованности в серьезных переговорах с клубом», – пишет Джексон.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?