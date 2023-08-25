«Портленд» по-прежнему не заинтересован в обмене Лилларда в «Майами»
«Портленд» все еще не проявляет никакого интереса к возможному обмену с «Майами», куда хочет попасть запросивший обмен лидер команды Дэмиан Лиллард.
Об этом сообщает обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон.
«По состоянию на начало этой недели «Блэйзерс» не выразили энтузиазма по поводу активов «Хит» или заинтересованности в серьезных переговорах с клубом», – пишет Джексон.
Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным
Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?
4 комментария