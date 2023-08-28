Женская НБА. «Нью-Йорк» против «Лас-Вегаса»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Нью-Йорк» встретится с «Лас-Вегасом».
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Лас-Вегас
29 августа. 02:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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