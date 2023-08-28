Женская НБА. «Нью-Йорк» против «Лас-Вегаса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Нью-Йорк» встретится с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Лас-Вегас

29 августа. 02:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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