Женская НБА. «Коннектикут» играет с «Лос-Анджелесом», «Финикс» примет «Даллас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят четыре матча.

«Коннектикут» играет с « », «Финикс» примет «Даллас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Лос-Анджелес

27 августа. 20:00

–

27 августа. 23:00

Cиэтл –

28 августа. 01:00

–

28 августа. 01:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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