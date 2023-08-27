Женская НБА. «Коннектикут» играет с «Лос-Анджелесом», «Финикс» примет «Даллас»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят четыре матча.
«Коннектикут» играет с «Лос-Анджелесом», «Финикс» примет «Даллас».
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Лос-Анджелес
27 августа. 20:00
Индиана – Атланта
27 августа. 23:00
Cиэтл – Чикаго
28 августа. 01:00
Финикс – Даллас
28 августа. 01:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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