Женская НБА. «Атланта» против «Лос-Анджелеса»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Атлантой».
Регулярный чемпионат
Атланта – Лос-Анджелес
26 августа. 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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