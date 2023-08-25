Женская НБА. «Атланта» против «Лос-Анджелеса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Атлантой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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26 августа. 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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