Женская НБА. «Вашингтон» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» – «Нью-Йорк»

Теги результаты женская НБА Миннесота жен Нью-Йорк жен Вашингтон жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Вашингтон» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» – «Нью-Йорк».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Лас-Вегас

27 августа. 2.00

МиннесотаНью-Йорк

27 августа. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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