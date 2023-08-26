Женская НБА. «Вашингтон» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» – «Нью-Йорк»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Вашингтон» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» – «Нью-Йорк».
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Лас-Вегас
27 августа. 2.00
Миннесота – Нью-Йорк
27 августа. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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