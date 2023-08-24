Женская НБА. «Коннектикут» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Коннектикут» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» встретится с «Лас-Вегасом».
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Нью-Йорк
25 августа. 2.00
Индиана – Сиэтл
25 августа. 2.00
Даллас – Миннесота
25 августа. 3.00
Чикаго – Лас-Вегас
25 августа. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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