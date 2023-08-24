Женская НБА. «Коннектикут» примет «Нью-Йорк», «Чикаго» – «Лас-Вегас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Коннектикут» примет « », «Чикаго» встретится с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Нью-Йорк

25 августа. 2.00

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25 августа. 2.00

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25 августа. 3.00

Чикаго – Лас-Вегас

25 августа. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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