Борис Диао – об Эмбииде в составе Франции на ЧМ-2023: «Почему нет?»

Теги Филадельфия Борис Диао сборная Франции НБА Джоэл Эмбиид чемпионат мира-2023 Баскетбол

Менеджер сборной Франции Борис Диао заявил, что будет рад видеть центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида в составе национальной команды на ЧМ-2023.

Звездный игрок НБА ранее получил французское гражданство.

«У Джоэла пока нет лицензии ФИБА. Но если он ее получит и сыграет за нашу команду, это было бы здорово.

Мы знаем, что он получил гражданство Франции, так что почему нет? Наша задача – собрать как можно больше хороших игроков, а потом создать из них коллектив, где каждый играет друг за друга», – заявил Диао.

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