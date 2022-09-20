Борис Диао – об Эмбииде в составе Франции на ЧМ-2023: «Почему нет?»

Менеджер сборной Франции Борис Диао заявил, что будет рад видеть центрового «Сиксерс» в составе национальной команды на ЧМ-2023.

Звездный игрок ранее получил французское гражданство.

«У Джоэла пока нет лицензии ФИБА. Но если он ее получит и сыграет за нашу команду, это было бы здорово.

Мы знаем, что он получил гражданство Франции, так что почему нет? Наша задача – собрать как можно больше хороших игроков, а потом создать из них коллектив, где каждый играет друг за друга», – заявил Диао.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других