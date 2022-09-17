Борис Диао: «Баскетбол в Европе и США находится примерно на одном уровне»

Прославленный игрок и сборной Франции Борис Диао высоко оценил уровень участников Евробаскета-2022.

«Баскетбол сильно изменился. Во-первых, он вышел на более высокий уровень. Каждая команда умеет делать все то же, что и остальные. Баскетбол в Европе и США находится примерно на одном уровне. Даже в Европе выступают похожие по силе команды.

Если мы посмотрим записи матчей 20-летней давности, мы увидим, что Сербия играет по-своему, Италия – по-своему, Испания использует третий стиль, Польша – четвертый. Теперь все действуют примерно одинаково. В нападении все играют испанский пик-н-ролл или делают какие-то вещи, характерные для Евролиги.

Я чувствую, что сейчас сложнее выделить отличительные особенности команд. Подготовка к матчам теперь намного сложнее, потому что команды выбирают самую эффективную тактику в данный момент. Если пик-н-ролл прямо сейчас наиболее актуален, все будут играть его. Если это трехочковые броски, значит, возьмут их. Вот почему команды становятся все более равными», – сказал Диао.

Евробаскет – это сенсации каждый день. Теперь вот и Лука Дончич отлетел от поляков