Борис Диао: «Эртель и не вычеркнут из сборной Франции, и не включен в нее»

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» и подтвердил, что игрок не «вычеркнут» из национальной команды, вопреки заявления президент федерации Жан-Пьера Сьюта.

«Он и не вычеркнут из сборной Франции, и не включен в нее. Мы еще не приняли решение. Сейчас мы можем только говорить об этом, но решения будут приняты в будущем», — сказал Диао.

Ранее Жан-Пьер Сьюта заявил, что Эртеля больше не будет в сборной.

«Мы можем рассмотреть возвращение тех, кто уже находился в России к тому моменту и не подписывал документ, но Томасу Эртелю мы все четко объяснили, а он не выполнил своих обязательств. На данный момент я думаю, что в сборной Франции его больше не будет. Все кончено», – заявил Сьюта.

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине. Эртель подписал бумагу и сыграл на чемпионате Европы, но после окончания турнира заключил контракт с «Зенитом».

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