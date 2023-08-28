Наталия Фураева о поиске ЦСКА нового защитника: «Мы ищем легионера. Планируем управиться до Нового года»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Наталия Фураева Баскетбол

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала, когда у армейцев установлен дедлайн на подписание нового атакующего защитника.

«Ищем. Пока, правда, продвигаются поиски не очень хорошо. Но думаем, у нас есть некий запас времени - до Нового года. Мы, конечно, надеемся, что найдем его быстрее, но если что, то это будет нашим дедлайном.

Мы ищем легионера. Опыт Евролиги? Необязательно. Нам просто нужен защитник с определенными параметрами и умениями. Мы думаем, что все‑таки некоторые игроки захотят посмотреть на Европу, кто‑то еще ждет того, чтобы попасть в команду НБА, проходят кэмпы, находятся в командах G‑Лиги и надеются, что их подпишут в НБА. Но если они поймут, что шансов у них немного, то придут…

У нас есть на примете несколько кандидатов. Вот, например, в прошлом сезоне в феврале мы взяли Кейкока. Считаем, что это была хорошая находка. Он не был на слуху, но теперь он в команде Евролиги», - сказала Фураева.

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

Евгений Седых был оператором ЦСКА, уехал жить в Мексику, а теперь возглавил клуб в Азербайджане

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Как только закончилась бездонная кубышка, сразу стало видно профнепригодность удачно женившегося павлина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий