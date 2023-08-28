Наталия Фураева о поиске ЦСКА нового защитника: «Мы ищем легионера. Планируем управиться до Нового года»

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала, когда у армейцев установлен дедлайн на подписание нового атакующего защитника.

«Ищем. Пока, правда, продвигаются поиски не очень хорошо. Но думаем, у нас есть некий запас времени - до Нового года. Мы, конечно, надеемся, что найдем его быстрее, но если что, то это будет нашим дедлайном.

Мы ищем легионера. Опыт Евролиги? Необязательно. Нам просто нужен защитник с определенными параметрами и умениями. Мы думаем, что все‑таки некоторые игроки захотят посмотреть на Европу, кто‑то еще ждет того, чтобы попасть в команду НБА, проходят кэмпы, находятся в командах G‑ и надеются, что их подпишут в НБА. Но если они поймут, что шансов у них немного, то придут…

У нас есть на примете несколько кандидатов. Вот, например, в прошлом сезоне в феврале мы взяли Кейкока. Считаем, что это была хорошая находка. Он не был на слуху, но теперь он в команде Евролиги», - сказала Фураева.

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