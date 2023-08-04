Алексей Швед: «Спасибо ЦСКА и всем болельщикам за последние два сезона!»

Защитник Алексей Швед поблагодарил ЦСКА, в составе которого провел два последних сезона.

«Спасибо ЦСКА и всем болельщикам за последние два сезона! Спасибо Андрею , Наташе Фураевой, Наташе Кузнецовой, всем ребятам из клуба, которые всегда были рядом и очень помогали. Спасибо всем тренерам, у нас была отличная атмосфера внутри команды. Спасибо ребятам, с которыми вместе мы бились на площадке и проводили время за ее пределами, много и интересно общались. Вместе мы проделали огромную работу. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!» – сказал Швед.

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