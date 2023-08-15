Наталия Фураева: «Сезон покажет, насколько серьезной проблемой для ЦСКА стал уход Алексея Шведа»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Наталия Фураева Баскетбол

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева призналась, что пока сложно оценить, как отразится на команде уход защитника Алексея Шведа.

— Насколько серьезная проблема для ЦСКА уход из команды ее лидера Алексея Шведа?

— Алексей, безусловно, один из ярчайших российских баскетболистов. Болельщикам его красивая и эффективная игра доставляла массу довольствия. Поэтому проблема, конечно, может быть не только баскетбольного характера, но и, скажем так, в пиар‑составляющей.

Но сезон покажет. Об этом сложно говорить, потому что все равно важнее всего — «химия» внутри команды, нежели отдельные, даже суперталантливые личности. По крайней мере так в европейском баскетболе.

Швед покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий