Наталия Фураева: «Сезон покажет, насколько серьезной проблемой для ЦСКА стал уход Алексея Шведа»

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева призналась, что пока сложно оценить, как отразится на команде уход защитника .

— Насколько серьезная проблема для ЦСКА уход из команды ее лидера Алексея Шведа?

— Алексей, безусловно, один из ярчайших российских баскетболистов. Болельщикам его красивая и эффективная игра доставляла массу довольствия. Поэтому проблема, конечно, может быть не только баскетбольного характера, но и, скажем так, в пиар‑составляющей.

Но сезон покажет. Об этом сложно говорить, потому что все равно важнее всего — «химия» внутри команды, нежели отдельные, даже суперталантливые личности. По крайней мере так в европейском баскетболе.

Швед покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное