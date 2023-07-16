Наталия Фураева о снижении зарплат в ЦСКА: «Курбанова это тоже коснулось»

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева подтвердила, что форвард , подписав с клубом новый контракт на один год, согласился на снижение зарплаты.

— Новостей по новому контракту Курбанова не было довольно долго. Насколько сложно шли переговоры?

— Переговоры шли не очень сложно. Просто дали друг другу тайм‑аут. Никита должен был для себя понять, готов ли он продолжать. Все‑таки в начале сезона ему исполнится 37 лет. И мы, и он хотели остаться вместе. Просто нужно было получше оглядеться вокруг, но прежде всего ему.

— Ранее Андрей Ватутин говорил, что ЦСКА просит игроков о снижении зарплат. В финансовом плане контракт с Курбановым претерпел изменения в меньшую сторону?

— У нас в принципе это не принято обсуждать. Но президент ЦСКА действительно уже не раз заявлял, что у нас идет существенное снижение. Так что да, Курбанова это тоже коснулось.

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