Наталия Фураева: «ЦСКА ищет еще одного игрока — атакующего защитника»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Наталия Фураева Баскетбол

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева в интервью «Матч ТВ» отметила, что московскому клубу необходим атакующий защитник.

— Насколько в процентном соотношении команда укомплектована на предстоящий сезон?

— О процентном соотношении говорить не буду, но мы ищем еще одного игрока — атакующего защитника. Тем не менее для начала решили посмотреть на команду, когда она соберется вместе, чтобы понять что к чему.

Все‑таки в составе много новых игроков. Потому что представлять себе — это одно, а увидеть в живую — совершенно другое. И после этого уже предстоит сформировать себе окончательное задание по этому последнему игроку, по его качествам.

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