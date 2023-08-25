«Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Лиги ВТБ

Белорусский « » имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов лиги ВТБ.

Минчане будут представлены на ЧМ-2023 сразу двумя игроками. Коч Бар сыграет за сборную Южного Судана, Якоб Чебашек – за Словению.

От « » на турнире сыграет (сборная Черногории), от «Руны» – Никола Иванович (сборная Черногории).

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич возглавляет сборную Словении.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

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