«Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Лиги ВТБ
Белорусский «Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Единой лиги ВТБ.
Минчане будут представлены на ЧМ-2023 сразу двумя игроками. Коч Бар сыграет за сборную Южного Судана, Якоб Чебашек – за Словению.
От «Зенита» на турнире сыграет Боян Дублевич (сборная Черногории), от «Руны» – Никола Иванович (сборная Черногории).
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич возглавляет сборную Словении.
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