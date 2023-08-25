«Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Лиги ВТБ

Теги Локомотив-Кубань Зенит Минск Единая лига ВТБ Никола Иванович Боян Дублевич Александер Секулич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Руна Якоб Чебашек Баскетбол

Белорусский «Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Единой лиги ВТБ.

Минчане будут представлены на ЧМ-2023 сразу двумя игроками. Коч Бар сыграет за сборную Южного Судана, Якоб Чебашек – за Словению.

От «Зенита» на турнире сыграет Боян Дублевич (сборная Черногории), от «Руны» – Никола Иванович (сборная Черногории).

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич возглавляет сборную Словении.

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1 комментарий

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Shuter
ну хоть тут на первом месте)))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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