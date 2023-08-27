Венсан Пуарье: «Хотели наказать игрока, а наказали всю команду»

Французский центровой «Реала» отреагировал на критику форварда сборной Франции Николя Батюма в адрес Федерации баскетбола Франции.

«Хотели наказать игрока, а наказали всю команду», — написал Пуарье в социальных сетях.

После поражения Франции от Латвии на чемпионате мира (86:88) Батюм заявил, что французы «сами лишают себя игроков из-за определенных обстоятельств», и что на Олимпиаду в Париже должна приехать сильнейшая сборная Франции, и «плевать на политику».

Ранее французский разыгрывающий «Зенита» был исключен из национальной сборной за подписание контракта с российским клубом.

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