Венсан Пуарье: «Хотели наказать игрока, а наказали всю команду»

Теги сборная Франции Николя Батюм Томас Эртель Чемпионат мира по баскетболу 2023 Венсан Пуарье Баскетбол

Французский центровой «Реала» Венсан Пуарье отреагировал на критику форварда сборной Франции Николя Батюма в адрес Федерации баскетбола Франции.

«Хотели наказать игрока, а наказали всю команду», — написал Пуарье в социальных сетях.

После поражения Франции от Латвии на чемпионате мира (86:88) Батюм заявил, что французы «сами лишают себя игроков из-за определенных обстоятельств», и что на Олимпиаду в Париже должна приехать сильнейшая сборная Франции, и «плевать на политику».

Ранее французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель был исключен из национальной сборной за подписание контракта с российским клубом.

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