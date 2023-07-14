«Зенит» сохранил Томаса Эртеля

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

«Зенит» продлил соглашение с разыгрывающим Томасом Эртелем (34 года, 189 см), сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт заключен на 2 года.

Эртель провел 43 матча в сезоне-2022/23 и в 40 из них выходил в стартовом составе. Он стал лучшим в Лиге по передачам (8,1) и вторым в санкт-петербургской команде по очкам (13,0) в среднем за игру.

Защитник «Зенита» был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ.

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5 комментариев

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diter
Уже писал, Эртеля принято критиковать за плохую защиту, но при этом в сезоне 22/23 он был в Зените 3-м по +/-. Пожелаем Эртелю, чтобы Захаров был максимально здоров, чтобы Фрэйзера сохранили и с ним было полное взаимопонимание, чтобы Торопов наилучшим образом себя показал, чем больше будет у Эртеля адресатов для передач, тем лучше пройдёт его сезон.
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Kazanest
Качественный легионер. Поздравления Зениту.
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zbd
Ох, сезон будет супер.
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goducks
У пары французов только возраст смущает
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sonny91
Ответ diter
Уже писал, Эртеля принято критиковать за плохую защиту, но при этом в сезоне 22/23 он был в Зените 3-м по +/-. Пожелаем Эртелю, чтобы Захаров был максимально здоров, чтобы Фрэйзера сохранили и с ним было полное взаимопонимание, чтобы Торопов наилучшим образом себя показал, чем больше будет у Эртеля адресатов для передач, тем лучше пройдёт его сезон.
в этой лиге сейчас +- у топ 3 смотреть смысла вообще нет. 80% матчей они завершают с разницей от +30
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