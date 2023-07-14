«Зенит» сохранил Томаса Эртеля

«Зенит» продлил соглашение с разыгрывающим (34 года, 189 см), сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт заключен на 2 года.

Эртель провел 43 матча в сезоне-2022/23 и в 40 из них выходил в стартовом составе. Он стал лучшим в по передачам (8,1) и вторым в санкт-петербургской команде по очкам (13,0) в среднем за игру.

Защитник « » был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ.

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