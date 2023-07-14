«Зенит» сохранил Томаса Эртеля
«Зенит» продлил соглашение с разыгрывающим Томасом Эртелем (34 года, 189 см), сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт заключен на 2 года.
Эртель провел 43 матча в сезоне-2022/23 и в 40 из них выходил в стартовом составе. Он стал лучшим в Лиге по передачам (8,1) и вторым в санкт-петербургской команде по очкам (13,0) в среднем за игру.
Защитник «Зенита» был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ.
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