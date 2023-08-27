В сети появилось видео, как Никола Йокич танцует на дороге среди автомобилей

В Сербии сняли видео, на котором центровой « » танцует на дороге среди автомобилей. Затем баскетболиста уводят с проезжей части, автомобили гудят.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

Вчера сборная Сербии дебютировала на чемпионате мира-2023, разгромив команду Китая со счетом 105:63. Йокич пропускает чемпионат мира по причине усталости после длительного сезона НБА.

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