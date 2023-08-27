Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в составе сборной России Виталий Фридзон принял участие в открытии караоке-бара в Москве.

На вечеринке также были друзья Фридзона, знаменитый хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой Анастасией и известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

Бузова опубликовала в соцсети совместную фотографию с 37-летним баскетболистом.

Фридзон, 7-кратный чемпион лиги ВТБ, этим летом покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

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