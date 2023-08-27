Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве

Теги Виталий Фридзон Александр Овечкин фото Единая лига ВТБ Ольга Бузова Баскетбол

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в составе сборной России Виталий Фридзон принял участие в открытии караоке-бара в Москве.

На вечеринке также были друзья Фридзона, знаменитый хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой Анастасией и известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

Бузова опубликовала в соцсети совместную фотографию с 37-летним баскетболистом.

Фридзон, 7-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, этим летом покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Дэвид Блатт – на чемпионате мира! Несмотря на рассеянный склероз, помогает сборной Канады удивлять

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
да уж
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Miheev
Весело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий