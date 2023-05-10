Виталий Фридзон: «Во второй половине не знали, что делать ни в защите, ни в нападении»

Теги ЦСКА Виталий Фридзон Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон заявил, что команда потеряла контроль над игрой во второй половине 3-го матча серии за 3-е место Лиги ВТБ против ЦСКА (60:71, 1-2).

«В первой половине контролировали ход матча, играли в хороший баскетбол в защите и в нападении, двигали мяч. Но третью четверть проиграли 11:22, и я думаю, что это сказалось на нас.

Во второй половине играли как будто не мы. Не знали, что делать ни в защите, ни в нападении, потеряли контроль над игрой. Не делали то, что тренер от нас требовал, начали совершать поспешные броски, не боролись в защите так агрессивно, как в первой половине. Нас стали наказывать, и мы не успевали возвращаться. В итоге результат на табло», – сказал Фридзон.

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