Виталий Фридзон: «Во второй половине не знали, что делать ни в защите, ни в нападении»

Защитник « » заявил, что команда потеряла контроль над игрой во второй половине 3-го матча серии за 3-е место Лиги ВТБ против (60:71, 1-2).

«В первой половине контролировали ход матча, играли в хороший баскетбол в защите и в нападении, двигали мяч. Но третью четверть проиграли 11:22, и я думаю, что это сказалось на нас.

Во второй половине играли как будто не мы. Не знали, что делать ни в защите, ни в нападении, потеряли контроль над игрой. Не делали то, что тренер от нас требовал, начали совершать поспешные броски, не боролись в защите так агрессивно, как в первой половине. Нас стали наказывать, и мы не успевали возвращаться. В итоге результат на табло», – сказал Фридзон.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?