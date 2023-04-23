Виталий Фридзон: «Все получилось, но хотелось бы прибавить еще в защите»

Защитник « » после победы над УНИКСом в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (104:77, 2-2) отметил, что у команды все получалось в нападении, но нужно прибавить в защите.

«Все, что мы готовили, все получилось, особенно в нападении.

Забили 19 трехочковых, здорово играли как команда. Наказывали УНИКС за ошибки, разве что хотелось бы прибавить еще в защите, это единственное.

Большое спасибо болельщикам, я надеюсь, им все понравилось. Надеюсь, они поддержат нас в Казани, нам очень нужна их поддержка», – сказал Фридзон.

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