«Зенит» объявил о расставании с (37 лет, 195 см). Опытный атакующий защитник покинут петербургскую команду по истечении срока контракта.

Фридзон провел за «Зенит» три сезона с полугодовым перерывом в сезоне-2021/22, выиграв с командой чемпионат Единой лиги ВТБ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и Кубок Кондрашина и Белова.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Фридзон принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,4 подбора и 0,8 передачи за 10 минут игрового времени. Лучший матч сезона защитник выдал в декабре против «Автодора», когда набрал 22 очка и сделал 2 подбора.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ