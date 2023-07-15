«Зенит» расстался с Виталием Фридзоном

Теги переходы Виталий Фридзон Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

«Зенит» объявил о расставании с Виталием Фридзоном (37 лет, 195 см). Опытный атакующий защитник покинут петербургскую команду по истечении срока контракта.

Фридзон провел за «Зенит» три сезона с полугодовым перерывом в сезоне-2021/22, выиграв с командой чемпионат Единой лиги ВТБ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и Кубок Кондрашина и Белова.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Фридзон принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,4 подбора и 0,8 передачи за 10 минут игрового времени. Лучший матч сезона защитник выдал в декабре против «Автодора», когда набрал 22 очка и сделал 2 подбора.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

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4 комментария

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Дмитрий Дашковский
Господи он ещё играет
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Дэннис Молинарев
Уходят легенды…
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Petran_grek
пора на пенсию,хороший был баскетболист в живую видел когда играл за ЦСКА!
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Vano from Tbilisi
Если есть силы и желание играть, то любую команду(естественно кроме ТОП-4) усилит. Даже в 37 на фоне наших бревен Виталий еще может тащить
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