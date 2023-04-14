Сергей Моня: «Если бы заказывал себе на 40-летие концерт, то это были бы «Руки вверх»

Теги светская хроника Виталий Фридзон Сергей Моня Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Моня рассказал об идеальном подарке на 40-летие.

Моне исполнился 40 лет 15 апреля.

– Футболисту Смольникову жена на 30-летие пригласила Гуфа. Именинник был поражен. Если бы вы себе кого-то заказывали на 40-летие – кто бы это был?

– «Руки вверх»! Столько с этой группой связано воспоминаний. Юность, Саратов, сборы... Из каждого номера – или «Студент», или «Крошка моя»! Эх!

– «Он тебя целует»?

– Вот-вот. Виталик Фридзон отмечал 30 лет – у него выступал Сергей Жуков. Просто море удовольствия.

– Самый неожиданный подарок в вашей жизни?

– Жена вручила майку Андреа Пирло. В рамочке, с автографом. А потом еще и майку Андрея Шевченко. Я ведь давний болельщик футбольного «Милана».

Майка Шевченко с номером 7 пришла через фонд Андрея Кириленко. Это было лет пять назад. Автограф стоит. Все подлинное. Фотография Шевченко – и на ней тоже подпись. Я в соцсетях отправил ему сообщение: «Спасибо! Ваша майка дошла до адресата». Он не ответил.

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2 комментария

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Dinamik1
Руки вверх это отстой полный.Сопливые подростки слушают эту чушь.
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Spaten
Моня и Хряпа. Легенды!
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