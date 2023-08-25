Павел Земский и Константин Шевчук тренируются с основным составом «Зенита»

Основной состав « » готовится к новому сезону. Вместе с основой тренерский штаб пригласил тренироваться двух игроков фарм-команды – форварда Павла Земского и защитника Константина Шевчука.

Земский привлекался к тренировкам с основой и в прошлом сезоне, Шевчук имеет богатый опыт выступления за взрослый состав – он провел с «Зенитом» большую часть сезона-19/20, когда сине-бело-голубые дебютировали в Евролиге.

Молодые игроки рассказали о том, как проходят тренировки с основной командой.

«Впечатление от тренировок только положительное. Информация о том, что тебя позвали в первую команду на тренировки, не может не радовать. Со всеми ребятами я чувствую себя комфортно, так как с большинством из них уже давно знаком, с Тимофеем Герасимовым познакомились, когда были на сборах национальной команды. Предстоит познакомиться лишь с несколькими – это Кайл Курич, Винс Хантер, Георгий Жбанов. На тренировках ощущаю себя свободно, небольшое волнение, конечно же, присутствует, но я стараюсь не обращать на это внимания и показать свой максимум», – сказал Земский.

«Тренировки проходят в хорошей атмосфере, со многими ребятами уже давно знаком. Все условия для прогресса созданы, начинаем подготовку к сезону», – признался Шевчук.

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