Иван Пынько: «Не осмелился просить совет у Курбанова, но Клайберна не постеснялся, вообще не зная английского»

Экс-игрок ЦСКА, ныне защитник « » Иван Пынько назвал трех игроков, которыми восхищается и на которых хочет быть похожим.

«Я назову тех людей, которых знаю лично и в которых вижу авторитет.

Меня удивляет очень сильная ментальность , который играл за ЦСКА – он вообще никогда в себе не сомневается, как и, собственно, все его одноклубники. Он также дал мне очень много хороших советов.

Также Никита Курбанов из ЦСКА – у него великолепная карьера, я следил за ним еще с детства, он безумно нравился мне. У меня будто бы мечта сбылась, когда я оказался с ним в одной команде. Единственное, я очень жалею, что не поговорил с ним по поводу защиты, действий на площадке, не попросил советов: у Никиты очень высокий игровой интеллект. Я очень сильно стеснялся тогда и не осмелился. Забавно, что я не постеснялся поговорить с Уиллом Клайберном, вообще не зная английского…

И еще я восхищаюсь из « », для меня он как старший брат – мы дружим с 12 лет, ему я благодарен за многое. Именно он своим примером доказал мне, что если работать, тренироваться и быть настойчивым, то можно добиться огромных успехов, поэтому Георгий занимает первое место в этом списке! Совсем скоро мы увидимся на паркете как соперники, но там никаких друзей не будет: на площадке он – мой главный оппонент!» – рассказал Пынько.

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