Энтони Эдвардс: «Нас двенадцать, и каждый из нас – лидер»

Теги сборная США сборная Новой Зеландии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс после победы над Новой Зеландией (99:72) в первом матче команды на чемпионате мира ответил на вопрос ведущего «Взял Мяч» Владимира Спивака.

- Энт, чувствуешь, что станешь лидером команды этим летом? Станешь тем, кто тащит всех на своих плечах?

– Нет, думаю, нас двенадцать, и каждый из нас – лидер. Мы тащим друг друга на плечах в каких-то моментах, как коллектив, который работает как одно целое.

В стартовом матче ЧМ Эдвардс отметился 14 очками. Паоло Банкеро набрал 21 очко, Остин Ривз и Джарен Джексон – по 12.

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий