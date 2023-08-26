Энтони Эдвардс: «Нас двенадцать, и каждый из нас – лидер»

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс после победы над Новой Зеландией (99:72) в первом матче команды на чемпионате мира ответил на вопрос ведущего «Взял Мяч» Владимира Спивака.

- Энт, чувствуешь, что станешь лидером команды этим летом? Станешь тем, кто тащит всех на своих плечах?

– Нет, думаю, нас двенадцать, и каждый из нас – лидер. Мы тащим друг друга на плечах в каких-то моментах, как коллектив, который работает как одно целое.

В стартовом матче ЧМ Эдвардс отметился 14 очками. Паоло Банкеро набрал 21 очко, Остин Ривз и Джарен Джексон – по 12.

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