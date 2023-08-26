Брэндон Ингрэм подписал контракт с Jordan Brand

Форвард «Нового Орлеана» подписал контракт с брендом Jordan Brand, который принадлежит компании .

«Подписание контракта с Jordan Brand меняет жизнь, и теперь, когда это стало реальностью, мне не терпится вместе сделать что-то особенное на площадке и за ее пределами», – сказал 25-летний игрок.

Ингрэм, который в настоящее время выступает за сборную США на чемпионате мира, станет одним из хедлайнеров Air Jordan 38.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным