Брэндон Ингрэм подписал контракт с Jordan Brand

Теги Новый Орлеан сборная США НБА кроссовки Nike Брэндон Ингрэм экипировка Jordan Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм подписал контракт с брендом Jordan Brand, который принадлежит компании Nike.

«Подписание контракта с Jordan Brand меняет жизнь, и теперь, когда это стало реальностью, мне не терпится вместе сделать что-то особенное на площадке и за ее пределами», – сказал 25-летний игрок.

Ингрэм, который в настоящее время выступает за сборную США на чемпионате мира, станет одним из хедлайнеров Air Jordan 38.

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1 комментарий

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Максим Максимов
А я думал , что показалось, что он в жориках играл
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