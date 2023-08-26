Брэндон Ингрэм подписал контракт с Jordan Brand
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм подписал контракт с брендом Jordan Brand, который принадлежит компании Nike.
«Подписание контракта с Jordan Brand меняет жизнь, и теперь, когда это стало реальностью, мне не терпится вместе сделать что-то особенное на площадке и за ее пределами», – сказал 25-летний игрок.
Ингрэм, который в настоящее время выступает за сборную США на чемпионате мира, станет одним из хедлайнеров Air Jordan 38.
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