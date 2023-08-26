Энтони Эдвардс о потерях: «Сильно намазал руки кремом перед игрой»
Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс пошутил по поводу трех потерь в первой четверти матча чемпионата мира против Новой Зеландии (99:72).
«Мяч просто выскальзывал из рук. Не знаю почему.
Первая игра. Привыкали к площадке. Привыкали к мячу. Во второй половине разобрались. Теперь все должно быть в порядке.
Я облажался из-за того, что сильно намазал руки кремом перед игрой. Наверное, все пользовались одним и тем же кремом. Но все будет в порядке, мы разберемся», – сказал Эдвардс.
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