Энтони Эдвардс о потерях: «Сильно намазал руки кремом перед игрой»

Теги сборная США сборная Новой Зеландии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс пошутил по поводу трех потерь в первой четверти матча чемпионата мира против Новой Зеландии (99:72).

«Мяч просто выскальзывал из рук. Не знаю почему.

Первая игра. Привыкали к площадке. Привыкали к мячу. Во второй половине разобрались. Теперь все должно быть в порядке.

Я облажался из-за того, что сильно намазал руки кремом перед игрой. Наверное, все пользовались одним и тем же кремом. Но все будет в порядке, мы разберемся», – сказал Эдвардс.

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