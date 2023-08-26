Паоло Банкеро: «Энергия – сумасшедшая»

Теги Орландо сборная США НБА сборная Новой Зеландии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Форвард сборной США Паоло Банкеро поделился ощущениями после победы над командой Новой Зеландии в стартовом матче чемпионата мира (99:72) на Филиппинах.

«Это потрясающе, энергия – сумасшедшая. От лобби отеля до этой потрясающей арены, прекрасная обстановка.

Выходя со скамейки запасных, мы с парнями всегда хотим быть готовыми к игре. Хотим быть заряженными и способными ускорить темп, и сегодня нам это удалось после ужасного начала матча», – сказал форвард «Орландо».

Банкеро набрал 21 очко, став самым результативным в составе сборной США.

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