Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Финикс»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лос-Анджелес» примет «Финикс».
Регулярный чемпионат
Лос-Анджелес – Финикс
24 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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